舊金山選務處公佈新一輪點票結果 馬兆明仍落後殷嘉立

【KTSF】

舊金山(三藩市)選務處週四公佈新一輪的點票結果,競選連任的第四區市議員馬兆明,目前得票仍然落後於挑戰者殷嘉立(Joel Engardio)。

根據11月10日的公佈的開票結果,日落區市議員選舉,殷嘉立目前以51.71%的得票領先現任市議員馬兆明,目前的得票率是48.29%,相差票數是507。

在14項提案中,週二晚上開票,沒有明確結果的提案中,週四也沒有多大的變化。

針對兩項興建可負擔房屋的對立提案,由市長布里德提出的D提案,建議簡化可負擔房屋審批,這個提案獲得的贊成票是49.56%,暫時沒有過關。

E提案同樣主張簡化可負擔房屋審批,但要求比較低的可負擔水平,和需要興建更多的多房間單位,E提案反對票是55.55%,同樣沒有通過。

L提案建議更新延續0.5%的銷售稅,為期30年,並允許市府發行19億1千萬元公債,改善市內的交通,目前獲得68.92%的支持票,稍微跨過三分之二贊成票的門檻,因此有望通過。

選務處表示,還有13.7萬張選票等待點算。

