舊金山選務處公佈新一輪點票結果 馬兆明仍落後殷嘉立

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舊金山（三藩市）選務處週四公佈新一輪的點票結果，競選連任的第四區市議員馬兆明，目前得票仍然落後於挑戰者殷嘉立（Joel Engardio）。

根據11月10日的公佈的開票結果，日落區市議員選舉，殷嘉立目前以51.71%的得票領先現任市議員馬兆明，目前的得票率是48.29%，相差票數是507。

在14項提案中，週二晚上開票，沒有明確結果的提案中，週四也沒有多大的變化。

針對兩項興建可負擔房屋的對立提案，由市長布里德提出的D提案，建議簡化可負擔房屋審批，這個提案獲得的贊成票是49.56%，暫時沒有過關。

E提案同樣主張簡化可負擔房屋審批，但要求比較低的可負擔水平，和需要興建更多的多房間單位，E提案反對票是55.55%，同樣沒有通過。

L提案建議更新延續0.5%的銷售稅，為期30年，並允許市府發行19億1千萬元公債，改善市內的交通，目前獲得68.92%的支持票，稍微跨過三分之二贊成票的門檻，因此有望通過。

選務處表示，還有13.7萬張選票等待點算。

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