【KTSF 傅景竑報導】

灣區各地開票作業仍在繼續許多公職及提案的結果,依初步點票結果開始明朗,但南灣聖荷西及東灣奧克蘭(屋崙)市長選舉,票數還是非常接近。

聖荷西市長選舉票數相當接近,現任市議員Matt Mahan以51.76%的得票率暫時領先,Santa Clara縣議員Cindy Chavez的得票率為48.24%。

截至週四下午約5時,兩人目前相差5千多張票,根據選務處的資訊,目前點票程序只進行到56%。

另外,在奧克蘭市長選舉,現任市議員Loren Taylor以約35%的得票率暫時領先,寮國苗族後裔的現任市議員盛桃(Sheng Thao)的得票率約29%,兩位侯選人是從10名參選人中脫穎而出。

因為奧克蘭採用優先選擇投票制,直到點票程序結束,還不能確定誰將贏得市長選戰。

