【KTSF】

聖荷西警方逮捕一名男子,涉嫌在9月在街上用槍指著三名未成年人士。

警方指出,9月23日星期五晚上7時左右,三名11歲至13歲的兒童,在動物園附近McLaughlin Avenue 1700號路段步行時,一名男子開車接近他們,跟他們交談,期間用帶有高容量彈匣的槍指著他們,歹徒然後逃離現場,受害者打電話報警。

警方使用車牌閱讀器和其他工具,經過一個多月調查,證實嫌犯是20歲的Sumeet Khaira,並在本月3日將他逮捕,在他的汽車發現案中所用的槍支,以及非法的大容量彈匣,嫌犯目前被關押在Santa Clara縣監獄。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。