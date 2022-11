【KTSF】

白蘭社區基金在年度晚宴期間,為舊金山(三藩市)中央地鐵華埠白蘭站入口的白蘭銅牌剪彩和揭幕。

剪彩的儀式,由舊金山市長布里德和前市長布朗主持,這是舊金山公車局為紀念白蘭而安裝在車站入口的銅牌。

白蘭社區基金在週四下午6點在白蘭站舉行年度晚宴,場內不斷播放白蘭的生前片段,除了剪彩儀式外,活動中還表揚獲得今年白蘭紀念助學金的獲獎學生。

