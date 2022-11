【KTSF】

貨運鐵路工人罷工的日期推遲到12月初。

本來全國第三大鐵路工會,已準備好在11月20號罷工,任何一個鐵路工會罷工,都會導致全國的主要貨運鐵路停運,因為所有其他鐵路工會都會一起罷工。

全部四個主要鐵路工會週三宣布,他們已同意協調他們可能罷工的日期,即是12月初。

兩個工會否決了9月份與鐵路公司達成的初步協議,主要是由於合約中沒有帶薪病假。

全國三成的貨運通過鐵路運輸,因此鐵路停運可能會給全國帶來更多經濟問題。

