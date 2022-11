【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)市府獲得約5000萬元州補助,建設市內的可負擔房屋。

奧克蘭預計在半年內開工含有可負擔房屋單位的公寓大樓,有Adeline街1904號的Friendship長者公寓,50個單位中,10個為可負擔房屋單位,還有Pine街801號的The Phoenix 101個單位中,52個為可負擔房屋單位。

奧克蘭這次獲得的補助,來自加州住房和社區發展部,及加州增長策略委員會旗下的計劃。

補助款項除了為奧克蘭市內地區收入中位數20%至60%居民提供可負擔房屋,並建設超過60個永久支援房屋單位,也將用於擴大理財知識宣導、就業輔導、教育及文化計劃等服務。

