灣區踏入11月氣溫較同期寒冷 料下週三才轉暖

灣區踏入11月,氣溫較同期寒冷,許多地區週五清晨錄得11月最冷的氣溫,國家氣象局指出,下個星期才會稍微變暖。

國家氣象局在Monterey辦公室指出,目前的低氣溫是一連串的冷鋒捲入北加州導致,11月首十天的氣溫,比平均低華氏5度,這種氣溫通常在11月下旬或12月初才會見到。

舊金山市中心週五上午錄得華氏46度,聖荷西機場和奧克蘭華氏39度,北灣的Santa Rosa和Fairfield,最低氣溫靠近冰點的華氏33度,一些東灣地區甚至記錄到冰點以下的華氏29到31度。

許多地方週五下午放晴,但是最高溫度還是在華氏50、60度左右。

而一個帶有雨水的天氣系統,將會在週五晚到週六來到北加州,灣區一些地方,特別是北灣,可能會下雨,空氣也會持續寒冷。

氣象局也說要等到下週三才會稍微轉暖,可能會上升幾度,週三下午達到大約60度,接近每年同期的平均溫度。

