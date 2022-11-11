德州法官裁定拜登政府無權寬免學生貸款 司法部提上訴

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德州一個聯邦法官週四裁定，拜登政府無權推行學生貸款債務寛免計劃後，聯邦司法部提出上訴，而當局也暫停接受申請。

拜登政府提出的聯邦學生貸款債務寬免計劃，面對的訴訟一單接一單。

早前聯邦第八巡迴上訴法庭下令，在審議來自六個共和黨執政州提出的訴訟期間，禁止拜登政府減免聯邦學貸債務，當時聯邦政府繼續鼓勵合資格借款人提出申請，政府會審批，但不會發放獲批款項。

白宮透露，有2600萬人已提出申請，當中1600萬人的申請獲批准。

學貸債務減免計劃，將為年收入不超過12.5萬元的聯邦學生貸款借款人，免除每人1萬元的債務，給Pell Grant助學金的受益者減免2萬元。

德州聯邦一名法官週四的裁決，是對寬免計劃最大的挫折。

這宗訴訟是一個保守派組織代表兩名不合資格的借款人提出，其中一名借款人借的是商業學生貸款，而另一名借款人只可拿到一萬元，因他並非Pell Grant 助學金的受益者。

拜登政府曾指出，2003年的HEROES法案，國會賦予教育部長權力，在國家處於緊急狀態之際，可以寬免學生貸款。

但法官Mark Pittman不同意，指制訂法例是國會的權力，HEROES法案並沒有清晰授權政府推行這項貸款債務寬免計劃。

法官裁決指出，拜登政府推行聯邦學生貸款債務寬免計劃，是越權、屬違憲，必需廢止。

聯邦司法部隨即向第五上訴法庭提出上訴，但與此同時，教育部也暫時停止接受申請。

國會預算辦公室曾表示，在未來30年，這項計劃將耗資約4千億元。

分析認為，針對聯邦學生貸款，債務寬免計劃的官司最終會打到聯邦最高法院。

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