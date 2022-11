德州法官裁定拜登政府無權寬免學生貸款 司法部提上訴

【KTSF】

德州一個聯邦法官週四裁定,拜登政府無權推行學生貸款債務寛免計劃後,聯邦司法部提出上訴,而當局也暫停接受申請。

拜登政府提出的聯邦學生貸款債務寬免計劃,面對的訴訟一單接一單。

早前聯邦第八巡迴上訴法庭下令,在審議來自六個共和黨執政州提出的訴訟期間,禁止拜登政府減免聯邦學貸債務,當時聯邦政府繼續鼓勵合資格借款人提出申請,政府會審批,但不會發放獲批款項。

白宮透露,有2600萬人已提出申請,當中1600萬人的申請獲批准。

學貸債務減免計劃,將為年收入不超過12.5萬元的聯邦學生貸款借款人,免除每人1萬元的債務,給Pell Grant助學金的受益者減免2萬元。

德州聯邦一名法官週四的裁決,是對寬免計劃最大的挫折。

這宗訴訟是一個保守派組織代表兩名不合資格的借款人提出,其中一名借款人借的是商業學生貸款,而另一名借款人只可拿到一萬元,因他並非Pell Grant 助學金的受益者。

拜登政府曾指出,2003年的HEROES法案,國會賦予教育部長權力,在國家處於緊急狀態之際,可以寬免學生貸款。

但法官Mark Pittman不同意,指制訂法例是國會的權力,HEROES法案並沒有清晰授權政府推行這項貸款債務寬免計劃。

法官裁決指出,拜登政府推行聯邦學生貸款債務寬免計劃,是越權、屬違憲,必需廢止。

聯邦司法部隨即向第五上訴法庭提出上訴,但與此同時,教育部也暫時停止接受申請。

國會預算辦公室曾表示,在未來30年,這項計劃將耗資約4千億元。

分析認為,針對聯邦學生貸款,債務寬免計劃的官司最終會打到聯邦最高法院。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。