佛羅里達州Fort Lauderdale機場的安檢人員,在行李中找到一隻未煮熟的雞,裡面竟然藏有一支手槍。

聯邦運輸安全管理局(TSA)週四在Instagram發佈了一些相片,顯示在機場找到一隻未經煮熟的雞,內裡藏著一支手槍。

據報該旅客的目的地是海地太子港,今年以來,當局在佛羅里達州機場已經發現超過700支槍。

假如旅客在機場的檢查站被發現攜帶手槍,即使沒有被捕,也要面臨最高1萬4千元罰款。

