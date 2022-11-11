聯邦大陪審團起訴涉嫌攻擊普洛西丈夫的嫌犯（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦大陪審團週四起訴涉嫌攻擊國會眾議院議長普洛西丈夫的嫌犯David DePape。

根據起訴書，10月28日，42歲嫌犯David DePape進入普洛西的丈夫Paul Pelosi的臥房，當時他已經就寢，Paul打911幾分鐘後，兩名警察來到普洛西住所，當時兩人正在搏鬥，DePape拿著鎚子，警察要求放下，據稱DePape揮動槌子，打中Paul的頭部，警察立即制止他，Paul受傷倒地。

根據起訴書，DePape被警方制服後，警方從犯罪現場找到了一卷膠帶、白繩、第二把錘子等做案工具，警察還看到後院的玻璃門破碎。

DePape被控一項襲擊美國官員的直系親屬的罪名，目的是對該官員執行公務進行報復，最高可判處30年監禁。

DePape還被控一項企圖綁架美國官員的罪名，最高可判處20年監禁。

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