聯邦大陪審團起訴涉嫌攻擊普洛西丈夫的嫌犯（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

聯邦大陪審團週四起訴涉嫌攻擊國會眾議院議長普洛西丈夫的嫌犯David DePape。

根據起訴書,10月28日,42歲嫌犯David DePape進入普洛西的丈夫Paul Pelosi的臥房,當時他已經就寢,Paul打911幾分鐘後,兩名警察來到普洛西住所,當時兩人正在搏鬥,DePape拿著鎚子,警察要求放下,據稱DePape揮動槌子,打中Paul的頭部,警察立即制止他,Paul受傷倒地。

根據起訴書,DePape被警方制服後,警方從犯罪現場找到了一卷膠帶、白繩、第二把錘子等做案工具,警察還看到後院的玻璃門破碎。

DePape被控一項襲擊美國官員的直系親屬的罪名,目的是對該官員執行公務進行報復,最高可判處30年監禁。

DePape還被控一項企圖綁架美國官員的罪名,最高可判處20年監禁。

