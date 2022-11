【KTSF】

Daly City一間便利店外面,光天化日下發生盜竊案件,歹徒在送貨員目擊下,從一輛貨車盜竊價值一萬元的香煙產品。

警方表示,上週六下午接報,在Gellert Boulevard 400號路段的一間便利店發生盜竊事件,警方4點半左右抵達現場,送貨的兩個職員,其中一人當時在貨車內,聽見有人從貨車拿走裡面的貨品,交給另外一個人,兩名歹徒將香煙放進一輛Infiniti QX80型的SUV。

警方表示,其中一人身高6呎,身穿黑色連帽外套、牛仔褲、白色鞋子,有戴面罩,另外一人6呎3吋,是非洲裔,身穿鮮紅色運動衫。

有任何消息的民眾,可以聯絡Daly City警方。

