舊金山中央地鐵華埠白蘭站下週六通車測試 將舉辦多項活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）中央地鐵華埠白蘭站下週六11月19日通車測試，多個華埠社區組織透過媒體向市民交代當日的活動。

週四多個華埠組織在白蘭社區基金會宣布，中央地鐵項目華埠白蘭站，從下週六上午8時開始通車測試，當日早上7點15分舉辦慶典儀式，在11點，各界人士就會在康年酒家舉辦午宴。

白蘭社區基金會代表何文健表示，白蘭一生積極為華人發聲。

何文健說：「第一位亞裔美國女性被命名，我相信在中國以外，不僅在北美，這是一個主要車站，以亞裔美國人物命名，我只想向媒體強調這一點。」

社區住客聯會主席梁榮浩就表示，聯會的會員為了爭取地鐵站的興建，收集了成千上萬的簽名，他指白蘭站開幕當日將打開新一頁，為華埠帶來更多生機，是疫情後的曙光，希望透過車站，吸引更多人流到華埠。

華協中心發言人孔詩詠說：「週末通車是星期六和星期天，直至1月7日是免費週末通車，從早上8點起12分鐘一班車，所以民眾如果有興趣，試乘中央地鐵或去新站參觀，可以隨時隨地，在週末時每12分鐘一班車，都是可去參觀。」

她指白蘭站第一班車已分發了300名額，邀請了很多社區領袖，和為爭取中央地鐵通車的人士去乘搭。

她就提醒民眾，不需要太早前往趕搭第一班車，可以乘搭其後的班次。

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