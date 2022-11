舊金山中央地鐵華埠白蘭站下週六通車測試 將舉辦多項活動（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)中央地鐵華埠白蘭站下週六11月19日通車測試,多個華埠社區組織透過媒體向市民交代當日的活動。

週四多個華埠組織在白蘭社區基金會宣布,中央地鐵項目華埠白蘭站,從下週六上午8時開始通車測試,當日早上7點15分舉辦慶典儀式,在11點,各界人士就會在康年酒家舉辦午宴。

白蘭社區基金會代表何文健表示,白蘭一生積極為華人發聲。

何文健說:「第一位亞裔美國女性被命名,我相信在中國以外,不僅在北美,這是一個主要車站,以亞裔美國人物命名,我只想向媒體強調這一點。」

社區住客聯會主席梁榮浩就表示,聯會的會員為了爭取地鐵站的興建,收集了成千上萬的簽名,他指白蘭站開幕當日將打開新一頁,為華埠帶來更多生機,是疫情後的曙光,希望透過車站,吸引更多人流到華埠。

華協中心發言人孔詩詠說:「週末通車是星期六和星期天,直至1月7日是免費週末通車,從早上8點起12分鐘一班車,所以民眾如果有興趣,試乘中央地鐵或去新站參觀,可以隨時隨地,在週末時每12分鐘一班車,都是可去參觀。」

她指白蘭站第一班車已分發了300名額,邀請了很多社區領袖,和為爭取中央地鐵通車的人士去乘搭。

她就提醒民眾,不需要太早前往趕搭第一班車,可以乘搭其後的班次。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。