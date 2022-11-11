經多番爭取 舊金山市立大學將開設兩個粵語證書課程（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

由於削減預算，舊金山（三藩市）市立大學的廣東話課程，在2021年面臨取消危機，多個組織週四宣佈在市立大學開設兩個粵語證書的課程，它們指這是長達一年多爭取的結果。

由於預算削減，舊金山市立大學在2021年秋季的粵語課程差點被取消，大學在今年春季只安排了一個粵語班，經過市立大學校董王兆倫，以及不同的社區團體一年多來的不斷爭取下，舊金山市立大學將在下一學年開設兩個新的粵語證書課程。

王兆倫說：「舊金山是美國的粵語首都，除了西班牙語外，粵語就是另一主要語言，在舊金山，我們需要確保有粵語課程，在我們的國家、州和城市，以確保我們能夠繼續教授這個語言並傳承給後代，來支持我們的移民人口。」

王兆倫表示，挽救粵語課程的行動，不僅是為了保護中國文化、語言和歷史，也是為了確保粵語華人社區，能夠獲得所需要的公共安全、醫療保健和社會服務，課程的取消意味著整個粵語社區文化的消逝。

王兆倫說：「這個證書項目，有2個證書課程，一個是9個學分，如果你拿四個粵語課中的三個會話課程，將有資格獲得9學分的證書，還有一個就是17到19學分，這證書是符合州標準，並為市立大學提供額外資金，讓人們註冊。」

東華醫院行政總裁張建清博士指出，粵語課程有助於確保下一代醫生、護士和醫護人員能夠和患者溝通，她又指粵語是部份移民人士唯一的語言溝通工具。

張建清博士說：「如果病人看醫生的話，(醫生）不懂講粵語，會引起很多的誤會，例如粵語的肚痛，聽起來像國語的頭痛，兩者好像好接近。」

她希望課程日後的發展，可以循著翻譯的方向前進。

另一方面，亞裔消防員協會代表Doug Mei表示，他經常要面對單語華人社區的緊急情況，那時刻每一秒都很重要，受害者在緊急情況下，聽到消防員說粵語時，會立即建立信任，身體變得放鬆，但遺憾的是現時消防局沒有足夠具有雙語能力的急救人員，而參加粵語課程，可以幫助自己與受害者交流，並成為更好的急救人員。

根據舊金山2021年一份報告，市府部門約65萬次有限英語的客戶互動中，有約28萬次（43.6%）是使用粵語，而舊金山警察局數據顯示，在接收911家庭暴力報案電話中，粵語亦是第二大語言。

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