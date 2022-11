經多番爭取 舊金山市立大學將開設兩個粵語證書課程（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

由於削減預算,舊金山(三藩市)市立大學的廣東話課程,在2021年面臨取消危機,多個組織週四宣佈在市立大學開設兩個粵語證書的課程,它們指這是長達一年多爭取的結果。

由於預算削減,舊金山市立大學在2021年秋季的粵語課程差點被取消,大學在今年春季只安排了一個粵語班,經過市立大學校董王兆倫,以及不同的社區團體一年多來的不斷爭取下,舊金山市立大學將在下一學年開設兩個新的粵語證書課程。

王兆倫說:「舊金山是美國的粵語首都,除了西班牙語外,粵語就是另一主要語言,在舊金山,我們需要確保有粵語課程,在我們的國家、州和城市,以確保我們能夠繼續教授這個語言並傳承給後代,來支持我們的移民人口。」

王兆倫表示,挽救粵語課程的行動,不僅是為了保護中國文化、語言和歷史,也是為了確保粵語華人社區,能夠獲得所需要的公共安全、醫療保健和社會服務,課程的取消意味著整個粵語社區文化的消逝。

王兆倫說:「這個證書項目,有2個證書課程,一個是9個學分,如果你拿四個粵語課中的三個會話課程,將有資格獲得9學分的證書,還有一個就是17到19學分,這證書是符合州標準,並為市立大學提供額外資金,讓人們註冊。」

東華醫院行政總裁張建清博士指出,粵語課程有助於確保下一代醫生、護士和醫護人員能夠和患者溝通,她又指粵語是部份移民人士唯一的語言溝通工具。

張建清博士說:「如果病人看醫生的話,(醫生)不懂講粵語,會引起很多的誤會,例如粵語的肚痛,聽起來像國語的頭痛,兩者好像好接近。」

她希望課程日後的發展,可以循著翻譯的方向前進。

另一方面,亞裔消防員協會代表Doug Mei表示,他經常要面對單語華人社區的緊急情況,那時刻每一秒都很重要,受害者在緊急情況下,聽到消防員說粵語時,會立即建立信任,身體變得放鬆,但遺憾的是現時消防局沒有足夠具有雙語能力的急救人員,而參加粵語課程,可以幫助自己與受害者交流,並成為更好的急救人員。

根據舊金山2021年一份報告,市府部門約65萬次有限英語的客戶互動中,有約28萬次(43.6%)是使用粵語,而舊金山警察局數據顯示,在接收911家庭暴力報案電話中,粵語亦是第二大語言。

