San Mateo縣擬規定新建築全電氣化 市民對此有何看法（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo縣環保組織Sustainable San Mateo County發表年度報告,指出將建築全電氣化能有效減少碳排放,例如是電煮食爐或電熱水爐。

根據Sustainable San Mateo County發表的年度報告,建築物的碳排放,總共佔全加州碳排放的二成五,報告指出,在建築物內使用天然氣,不單污染環境,亦會發放有毒物質,帶來危險,減少室內碳排放,是最能有效應對氣候變化的方法。

除了San Mateo縣政府,Santa Clara縣及舊金山(三藩市)已開始規管使用天然氣。

可以電氣化的器具,包含暖氣、熱水泵、熱水爐、煮食爐具等等。

報告亦指出,改用高效能的熱水泵能夠減低電網的壓力,避免供電需求大的時候使電網超出負荷,而電氣化亦會帶來超過十萬個就業機會。

市民對此就有不同意見。

市民Victor說:「那就要看看政府如何規管了,現在有這麼多太陽能設備,如果便宜的話就便宜吧,這些不到你決定的,(你會不會想政府提供多點資助?)當然啦,每個人都想便宜的。」

有市民反對政府此舉,說電與天然氣相比較昂貴,又指政府缺乏諮詢華裔社區。

市民Rodney說:「可笑的是,如果他們關心停電和減低電網負荷,就不會強逼所有人轉用電,我們的電網已經不足,所以夏天和之後的幾個月才會有輪流斷電。」

亦有餐廳職員擔心,電爐不能夠做出煤氣爐的鑊氣。

餐廳職員盧先生說:「因為那些電爐的火氣,始終也不夠煤氣爐熱,環保點的話也不一定的,始終煮食是用煤氣好點的。」

南舊金山市議會上星期亦討論是否更進一步落實減少排放,有議員擔心會為低收入市民帶來負擔,亦指出回扣計畫並不容易獲批,但有議員反駁加速全電氣化,最終能為市民省錢,市議會正尋找方法,將屋主的財政負擔減至最低。

