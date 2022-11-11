San Mateo縣擬規定新建築全電氣化 市民對此有何看法（視頻）

November 11, 2022 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 毛皓延報導】

San Mateo縣環保組織Sustainable San Mateo County發表年度報告，指出將建築全電氣化能有效減少碳排放，例如是電煮食爐或電熱水爐。

根據Sustainable San Mateo County發表的年度報告，建築物的碳排放，總共佔全加州碳排放的二成五，報告指出，在建築物內使用天然氣，不單污染環境，亦會發放有毒物質，帶來危險，減少室內碳排放，是最能有效應對氣候變化的方法。

除了San Mateo縣政府，Santa Clara縣及舊金山（三藩市）已開始規管使用天然氣。

可以電氣化的器具，包含暖氣、熱水泵、熱水爐、煮食爐具等等。

報告亦指出，改用高效能的熱水泵能夠減低電網的壓力，避免供電需求大的時候使電網超出負荷，而電氣化亦會帶來超過十萬個就業機會。

市民對此就有不同意見。

市民Victor說：「那就要看看政府如何規管了，現在有這麼多太陽能設備，如果便宜的話就便宜吧，這些不到你決定的，（你會不會想政府提供多點資助？）當然啦，每個人都想便宜的。」

有市民反對政府此舉，說電與天然氣相比較昂貴，又指政府缺乏諮詢華裔社區。

市民Rodney說：「可笑的是，如果他們關心停電和減低電網負荷，就不會強逼所有人轉用電，我們的電網已經不足，所以夏天和之後的幾個月才會有輪流斷電。」

亦有餐廳職員擔心，電爐不能夠做出煤氣爐的鑊氣。

餐廳職員盧先生說：「因為那些電爐的火氣，始終也不夠煤氣爐熱，環保點的話也不一定的，始終煮食是用煤氣好點的。」

南舊金山市議會上星期亦討論是否更進一步落實減少排放，有議員擔心會為低收入市民帶來負擔，亦指出回扣計畫並不容易獲批，但有議員反駁加速全電氣化，最終能為市民省錢，市議會正尋找方法，將屋主的財政負擔減至最低。

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