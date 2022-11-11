加州司法部起訴兩家大型「永久化學」用品製造商（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部週四起訴兩家大型「永久化學」用品製造商，指控他們欺騙公眾，並危害公眾健康。

加州司法部長Rob Bonta週四特地選在舊金山靠近海灣的Crane Cove Park召開記者會，宣布起訴3M和杜邦兩家大公司和一些小公司，Bonta聲稱，這些公司向公眾隱瞞了俗稱「永久化學品」的PFAS對環境及對人體造成的危害。

Bonta說：「永久化學品無所不在，在我們的海灣、湖泊、河流，還有我後面的海灣，可以發現在魚類、野生動物、土壤、我們體內，事實上永久化學品存在加州98%的人血液中，它們有毒性，對人體健康及環境有害。」

PFAS全氟/多氟烷基物質是一類化學性質穩定的合成物質，因為具備防水、防油及摩擦力小的特性，廣泛用於表面塗料，如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

其中3M生產的永久化學品，過去60年廣泛用在消防泡沫，直到禁用，使用這種泡沫的還括國防部的駐軍所在地，對退伍軍人危害極大。

3M和杜邦的內部文件表明，知道PFAS相關的健康和環境風險，但還是持續生產，並公開表示這些化合物是安全的。

對於加州司法部的指控，3M發表聲明回應，表示「對含有PFAS的產品採取了負責任的行動，並將捍衛其環境管理記錄」。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。