加州司法部起訴兩家大型「永久化學」用品製造商（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

加州司法部週四起訴兩家大型「永久化學」用品製造商,指控他們欺騙公眾,並危害公眾健康。

加州司法部長Rob Bonta週四特地選在舊金山靠近海灣的Crane Cove Park召開記者會,宣布起訴3M和杜邦兩家大公司和一些小公司,Bonta聲稱,這些公司向公眾隱瞞了俗稱「永久化學品」的PFAS對環境及對人體造成的危害。

Bonta說:「永久化學品無所不在,在我們的海灣、湖泊、河流,還有我後面的海灣,可以發現在魚類、野生動物、土壤、我們體內,事實上永久化學品存在加州98%的人血液中,它們有毒性,對人體健康及環境有害。」

PFAS全氟/多氟烷基物質是一類化學性質穩定的合成物質,因為具備防水、防油及摩擦力小的特性,廣泛用於表面塗料,如衣物、紙張護膜、食品包裝材料、炊具、消防泡沫等。

其中3M生產的永久化學品,過去60年廣泛用在消防泡沫,直到禁用,使用這種泡沫的還括國防部的駐軍所在地,對退伍軍人危害極大。

3M和杜邦的內部文件表明,知道PFAS相關的健康和環境風險,但還是持續生產,並公開表示這些化合物是安全的。

對於加州司法部的指控,3M發表聲明回應,表示「對含有PFAS的產品採取了負責任的行動,並將捍衛其環境管理記錄」。

