除Twitter, Meta大舉裁員外 灣區許多科技公司也縮減人力（視頻）

總部位於中半島Menlo Park的Meta宣布大舉裁員之外,灣區許多科技公司也在近期縮減人力。

Facebook母公司Meta週三宣佈全球裁減超過11,000名員工,相當於公司13%的人力,除了Menlo Park的企業總部,Meta在舊金山、中半島Burlingame、東灣Fremont等地都設有辦公室,Meta未公佈這波裁員將如何衝擊灣區的員工。

但根據職場社交平台LinkedIn數據,Meta就有超過31,000名員工居住在舊金山灣區。

日前由特斯拉執行長馬斯克接手的社交平台Twitter,在灣區裁員人數就接近900人。

還有更多科技公司在這波裁員潮波及灣區的員工,位於Sunnyvale的生物科技公司Cepheid在灣區裁減約1000人,舊金山的叫車平台Lyft裁減約700人,Oracle在中半島Belmont及Redwood City裁減200人,還有Zymergen、Kittyhawk Corp、PayPal等科技相關公司在灣區,各裁減50至100人不等。

