舊金山訪谷區7-11便利店兇殺案 疑犯被控14項重罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山(三藩市)訪谷區一間7-11便利店,上星期二發生兇殺案,一名73歲老翁被打死,疑犯當場被警員拘捕,他被地檢處起訴14宗重罪。

32歲的疑犯Charles Short,面臨的控罪包括謀殺、虐老、襲擊、搶劫、非法禁錮等等。

疑犯在案發當日被警方拘捕後還押至今,將會於下星期一上午上庭。

警方指,疑犯是隨機犯案,該案件是訪谷區本年第17宗謀殺案,負責這區治安的Ingleside警察局分局長Derrick Lew指當了警察20年,這宗案件是他遇過最惡劣的其中之一。

Lew說:「非常可怕,犯案手法非常殘暴,案發時是繁忙時間,我們需要照顧很多受害者,還有很多在上班、上學途中的目擊者。」

根據警方,案發時間是上週二清晨6時半左右,匪徒襲擊這間7-11便利店一名店員,以及兩個路人。

警方調查顯示,疑犯在便利店搗亂,並在店外襲擊兩名路人,疑犯對其中一名路人的頭部拳打腳踢,警員抵達現場之後拘捕疑犯,事主搶救無效死亡。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。