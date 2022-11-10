舊金山訪谷區7-11便利店兇殺案 疑犯被控14項重罪（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

舊金山（三藩市）訪谷區一間7-11便利店，上星期二發生兇殺案，一名73歲老翁被打死，疑犯當場被警員拘捕，他被地檢處起訴14宗重罪。

32歲的疑犯Charles Short，面臨的控罪包括謀殺、虐老、襲擊、搶劫、非法禁錮等等。

疑犯在案發當日被警方拘捕後還押至今，將會於下星期一上午上庭。

警方指，疑犯是隨機犯案，該案件是訪谷區本年第17宗謀殺案，負責這區治安的Ingleside警察局分局長Derrick Lew指當了警察20年，這宗案件是他遇過最惡劣的其中之一。

Lew說：「非常可怕，犯案手法非常殘暴，案發時是繁忙時間，我們需要照顧很多受害者，還有很多在上班、上學途中的目擊者。」

根據警方，案發時間是上週二清晨6時半左右，匪徒襲擊這間7-11便利店一名店員，以及兩個路人。

警方調查顯示，疑犯在便利店搗亂，並在店外襲擊兩名路人，疑犯對其中一名路人的頭部拳打腳踢，警員抵達現場之後拘捕疑犯，事主搶救無效死亡。

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