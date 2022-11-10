舊金山兩項可負擔房屋提案未過關 金門公園JFK Drive料維持禁車

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）在這次選舉中收到超過26萬張選票，點算工作達到接近六成，14項提案當中，多數已經有明顯的結果。

先來看對立的提案，由市長布里德提出的D提案，建議簡化可負擔房屋審批，這個提案獲得的贊成票是49.57%，暫時未有過關。

E提案同樣主張簡化可負擔房屋審批，但要求比較低的可負擔水平，和需要興建更多的多房間單位，E提案只有44%的贊成票，同樣沒有通過。

同樣和住屋有關的M提案，建議向一些空置的公寓單位業主徵收空置稅，目前獲得52%的支持票，有望通過。

關於金門公園JFK禁車路段的兩個提案，當中建議重開金門公園JFK Drive禁車路段，與日落區Great Highway路段的I提案，反對票超過六成，預計不會通過。

而主張維持目前JFK Drive禁車現狀的J提案，目前獲得近六成的贊成票，有望通過。

另外兩項和稅務有關的提案，L提案建議更新延續0.5%的銷售稅，為期30年，並允許市府發行19億1千萬元公債，改善市內的交通，目前獲得68.8%的支持票，稍微跨過三分之二贊成票的門檻，因此有望通過。

但是建議額外徵收特別地稅來支付舊金山市立大學部份教育項目的O提案，目前反對票超過六成半，因此屋主可以暫時鬆一口氣。

下一屆的市長選舉，可能和總統選舉同一年舉行，這是因為69%選民對H提案投下贊成票。

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