舊金山市長與地檢官到華埠謝票和探訪小商家（視頻）

舊金山(三藩市)市長布里德聯同地檢官謝安宜週三到舊金山華埠謝票和探訪小商家,另一方面,多名的市參事亦到華埠答謝華裔選民。

舊金山的選情方面,根據現時點票結果,市長布里德在3月時罷免教委選舉後任命三名教委,三人得票都暫時領先,有望連任,當中華裔的徐安得票19%,暫排第三。

而舊金山地檢官選舉方面共有四位候選人,現任地檢官謝安宜得票率有48%,領先第二名的日裔前警察委員濱崎(John Hamasaki),濱崎得票有34%,謝安宜週三就聯同舊金山市長布里德到訪華埠。

謝安宜說:「此刻根據數字,我們相信可以宣布勝選,對我來說,舊金山市民無疑有興趣恢復,對刑事司法系統的問責。」

謝安宜又表示,正在全力以赴,像過去四個月一樣,令舊金山不再是犯罪天堂。

她指根據目前的結果,表明舊金山的居民想要一位專注於公共安全和改革的領導人,她認為可以兩者兼得。

舊金山選務處表示,直到週四下午4點才會更新點票結果,如果謝安宜獲勝,她將完成博徹思的任期,直至2025年1月。

在另一邊廂,市參事陳詩敏和華頌善(Shamann Walton)就到社區住客聯會慶祝和答謝聯會的付出,市參事馬兆明就缺席。

第10區市參事華頌善說:「我們還有很多工作要做,很多事情要完成,所以很高興能夠繼續已建立的工作,確保城市更可負擔,確保解決經濟差距,還有很多經濟復元工作要做,在疫情後確保市民安全,真正解決無家可歸者的擔憂和需求。」

市參事陳詩敏指,城市需要更多的可負擔房屋,至於馬兆明的選情方面,她仍然感到樂觀,當問到未來對市參事會的期望,她就這樣回應:「因為身為一個市參事,有11個不同的市參事,我只是其中之一,我們的責任,雖然我們有不同意見,但責任就是能夠彼此合作,如何能夠服務到舊金山,讓我們有最好的社區服務。」

社區住客聯會主席梁榮浩表示,在選舉期間,會員為不同的候選人背書,亦集結基層力量,組織多場的大型集會及街頭拉票。

社區住客聯會主席梁榮浩(Wing Hoo Leung)說:「希望他們來跟我們謝票,對我們會員產生鼓舞,我們在這段時間付出的時間,付出的精力,幫他們宣傳和背書以及好多工作。」

梁榮浩希望馬兆明可以勝出,他又希望簡化可負擔房屋審批的E提案可以通過。

