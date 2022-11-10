舊金山市長與地檢官到華埠謝票和探訪小商家（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）市長布里德聯同地檢官謝安宜週三到舊金山華埠謝票和探訪小商家，另一方面，多名的市參事亦到華埠答謝華裔選民。

舊金山的選情方面，根據現時點票結果，市長布里德在3月時罷免教委選舉後任命三名教委，三人得票都暫時領先，有望連任，當中華裔的徐安得票19%，暫排第三。

而舊金山地檢官選舉方面共有四位候選人，現任地檢官謝安宜得票率有48％，領先第二名的日裔前警察委員濱崎（John Hamasaki），濱崎得票有34%，謝安宜週三就聯同舊金山市長布里德到訪華埠。

謝安宜說：「此刻根據數字，我們相信可以宣布勝選，對我來說，舊金山市民無疑有興趣恢復，對刑事司法系統的問責。」

謝安宜又表示，正在全力以赴，像過去四個月一樣，令舊金山不再是犯罪天堂。

她指根據目前的結果，表明舊金山的居民想要一位專注於公共安全和改革的領導人，她認為可以兩者兼得。

舊金山選務處表示，直到週四下午4點才會更新點票結果，如果謝安宜獲勝，她將完成博徹思的任期，直至2025年1月。

在另一邊廂，市參事陳詩敏和華頌善（Shamann Walton）就到社區住客聯會慶祝和答謝聯會的付出，市參事馬兆明就缺席。

第10區市參事華頌善說：「我們還有很多工作要做，很多事情要完成，所以很高興能夠繼續已建立的工作，確保城市更可負擔，確保解決經濟差距，還有很多經濟復元工作要做，在疫情後確保市民安全，真正解決無家可歸者的擔憂和需求。」

市參事陳詩敏指，城市需要更多的可負擔房屋，至於馬兆明的選情方面，她仍然感到樂觀，當問到未來對市參事會的期望，她就這樣回應：「因為身為一個市參事，有11個不同的市參事，我只是其中之一，我們的責任，雖然我們有不同意見，但責任就是能夠彼此合作，如何能夠服務到舊金山，讓我們有最好的社區服務。」

社區住客聯會主席梁榮浩表示，在選舉期間，會員為不同的候選人背書，亦集結基層力量，組織多場的大型集會及街頭拉票。

社區住客聯會主席梁榮浩（Wing Hoo Leung）說：「希望他們來跟我們謝票，對我們會員產生鼓舞，我們在這段時間付出的時間，付出的精力，幫他們宣傳和背書以及好多工作。」

梁榮浩希望馬兆明可以勝出，他又希望簡化可負擔房屋審批的E提案可以通過。

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