西雅圖一高中發生槍擊案 一學生中槍亡疑犯被捕

【KTSF 張擎鳳報導】

西雅圖一所高中發生槍擊案,一名學生中槍,送院後傷重死亡,一名疑犯被捕。

西雅圖警方說,槍擊事件週二上午近10點在Ingraham高中發生。

警方說,警察接報進入學校,發現一名學生中槍受傷,傷者送院後傷重不治,警方其後在Metro巴士上拘捕一名疑犯,警方未有透露疑犯是否也是學生。

西雅圖警察局局長Adrian Diaz說:「我們確實找到了一個嫌疑人,在嫌疑人的背包中,我們找到了一把槍支,直到我們通過彈道學,來確定這是否是現場使用的槍支後,我才知道這是否行兇的槍支。」

西雅圖教育總監表示,這宗槍擊事件似乎是有目標的襲擊。

西雅圖市長Bruce Harrell說:「學生無法學習、發展或成長,成為最好的自己,當他們感到恐懼時,我們的學校必須成為青少年、教師和家庭最安全的避風港,這宗悲劇不只影響Ingraham高中的人,也威脅到我們所有社區裡的基本信任。」

西雅圖的公立學校週三停課。

