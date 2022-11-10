西雅圖一高中發生槍擊案 一學生中槍亡疑犯被捕

November 10, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 張擎鳳報導】

西雅圖一所高中發生槍擊案，一名學生中槍，送院後傷重死亡，一名疑犯被捕。

西雅圖警方說，槍擊事件週二上午近10點在Ingraham高中發生。

警方說，警察接報進入學校，發現一名學生中槍受傷，傷者送院後傷重不治，警方其後在Metro巴士上拘捕一名疑犯，警方未有透露疑犯是否也是學生。

西雅圖警察局局長Adrian Diaz說：「我們確實找到了一個嫌疑人，在嫌疑人的背包中，我們找到了一把槍支，直到我們通過彈道學，來確定這是否是現場使用的槍支後，我才知道這是否行兇的槍支。」

西雅圖教育總監表示，這宗槍擊事件似乎是有目標的襲擊。

西雅圖市長Bruce Harrell說：「學生無法學習、發展或成長，成為最好的自己，當他們感到恐懼時，我們的學校必須成為青少年、教師和家庭最安全的避風港，這宗悲劇不只影響Ingraham高中的人，也威脅到我們所有社區裡的基本信任。」

西雅圖的公立學校週三停課。

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