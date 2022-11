【KTSF】

南灣聖荷西市長選舉仍在點票,Matt Mahan暫時領先。

聖荷西市長選舉,科技企業家出身的現任市議員Mahan,以約52%得票暫時領先。

他與另一位市長侯選人,Santa Clara縣參事Cindy Chavez的得票相差不遠,截止週三下午約5時,兩人相差4千多張票。

Santa Clara縣有超過100萬登記選民,這次的投票率只有三成。

