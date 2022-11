【KTSF 歐志洲報導】

包括中半島和小部份舊金山的聯邦眾議院加州第15選區,候選人Kevin Mullin預計將會勝出,接替卸任的Jackie Speier。

截至週三傍晚,加州眾議院議長Kevin Mullin,是以接近58%的選票獲勝,他的對手,San Mateo縣議員David Canepa已經承認敗選。

Mullin將接替的是決定退任的加州聯邦眾議員Jackie Speier,Mullin也獲得Speier的支持。

Mullin曾是南舊金山市議員,在2013年進入加州眾議院。

Canepa則擔任過Daly City市議員8年,他在6年前加入San Mateo縣議會。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。