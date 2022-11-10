點票工作仍繼續 參眾兩院控制權花落誰家仍未明朗

【KTSF 張麗月報導】

中期選舉的點票工作仍然繼續，初步結果顯示，國會參眾兩院的控制權，究竟鹿死誰手仍然是未知數，不過有三個州份的參議院席位選舉，可能要在下個月進入複選才可以分到勝負。

究竟哪個黨可以控制國會參眾兩院，就要視乎幾個關鍵州份的選舉結果，現時有三個州別是內華達、阿里桑那和喬治亞的聯邦參議院席位選舉，由於候選人得票率非常接近，可能需要在12月6日進行複選才可分到勝負。

共和黨籍候選人在新罕布什爾州和科羅拉多州的參議院選舉中落敗，但在佛羅里達、北卡羅萊納和俄亥俄州的參議員選舉中就勝出。

俄亥俄州共和黨聯邦參議員JD Vance說：「我不會忘本，不會忘記俄亥俄州人，感謝給予我這榮幸服務你們，我將會每一天為你們爭取權益

不過在關鍵州份賓夕凡尼亞州，也是競爭非常激烈的參議院席位選舉，民主黨籍的候選人，原本是副州長的John Fetterman就旗開得勝，擊敗共和黨籍對手，得到特朗普大力支持的電視紅人外科醫生Mehmet Oz，扭轉原本由共和黨人擔任的參議員席位，Fetterman發表勝利宣言。

Fetterman說：「我們面對困境不退縮，我沒有預期將紅色的縣變為綠色，但我們做到了，我們已經在每個縣釋出對話，今晚正是如此，我將會是下任賓州聯邦參議員

Fetterman的勝出，對民主黨有可能繼續控制國會參議院，目前兩黨各佔48席。

至於眾議院的控制權也未確定，目前在眾議院，已知的結果是共和黨佔207席，民主黨佔189席，要有218席才算多數。

這次中期選舉，共和黨並沒有出現特朗普及其支持者所希望的“一片紅潮”，獲得特朗普背書的330多名各級公職候選人，或吹捧特朗普的“美國再次偉大”路線的候選人，許多都落選或表現不佳。

消息指，特朗普在週二晚的觀選派對中為此而發脾氣，特朗普也藉著亞利桑那州最大的縣份Maricopa投票站，出現一些投票機器運行不順，而配合當地共和黨籍的州長候選人Kari Lake指控選舉舞弊，但該縣的共和黨籍監選官員，已經為機器故障道歉，當地選務人員已經即場提出兩個解決方法，其一是將機器讀不到的油墨較淡的選票放進上鎖的箱內，等待人手點算，或由選民親自拿到另一個站點投票。

鑑於共和黨人的表現不如理想，有政治分析指出，特朗普如果出馬競選下屆總統，成功率為零，一般預料特朗普會在月中宣布爭取共和黨提名競選下任總統。

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