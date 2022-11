點票工作仍繼續 參眾兩院控制權花落誰家仍未明朗

【KTSF 張麗月報導】

中期選舉的點票工作仍然繼續,初步結果顯示,國會參眾兩院的控制權,究竟鹿死誰手仍然是未知數,不過有三個州份的參議院席位選舉,可能要在下個月進入複選才可以分到勝負。

究竟哪個黨可以控制國會參眾兩院,就要視乎幾個關鍵州份的選舉結果,現時有三個州別是內華達、阿里桑那和喬治亞的聯邦參議院席位選舉,由於候選人得票率非常接近,可能需要在12月6日進行複選才可分到勝負。

共和黨籍候選人在新罕布什爾州和科羅拉多州的參議院選舉中落敗,但在佛羅里達、北卡羅萊納和俄亥俄州的參議員選舉中就勝出。

俄亥俄州共和黨聯邦參議員JD Vance說:「我不會忘本,不會忘記俄亥俄州人,感謝給予我這榮幸服務你們,我將會每一天為你們爭取權益

不過在關鍵州份賓夕凡尼亞州,也是競爭非常激烈的參議院席位選舉,民主黨籍的候選人,原本是副州長的John Fetterman就旗開得勝,擊敗共和黨籍對手,得到特朗普大力支持的電視紅人外科醫生Mehmet Oz,扭轉原本由共和黨人擔任的參議員席位,Fetterman發表勝利宣言。

Fetterman說:「我們面對困境不退縮,我沒有預期將紅色的縣變為綠色,但我們做到了,我們已經在每個縣釋出對話,今晚正是如此,我將會是下任賓州聯邦參議員

Fetterman的勝出,對民主黨有可能繼續控制國會參議院,目前兩黨各佔48席。

至於眾議院的控制權也未確定,目前在眾議院,已知的結果是共和黨佔207席,民主黨佔189席,要有218席才算多數。

這次中期選舉,共和黨並沒有出現特朗普及其支持者所希望的“一片紅潮”,獲得特朗普背書的330多名各級公職候選人,或吹捧特朗普的“美國再次偉大”路線的候選人,許多都落選或表現不佳。

消息指,特朗普在週二晚的觀選派對中為此而發脾氣,特朗普也藉著亞利桑那州最大的縣份Maricopa投票站,出現一些投票機器運行不順,而配合當地共和黨籍的州長候選人Kari Lake指控選舉舞弊,但該縣的共和黨籍監選官員,已經為機器故障道歉,當地選務人員已經即場提出兩個解決方法,其一是將機器讀不到的油墨較淡的選票放進上鎖的箱內,等待人手點算,或由選民親自拿到另一個站點投票。

鑑於共和黨人的表現不如理想,有政治分析指出,特朗普如果出馬競選下屆總統,成功率為零,一般預料特朗普會在月中宣布爭取共和黨提名競選下任總統。

