美國中期選舉紅色浪潮未如願 分析指民主黨主打保障墮胎權箍票

共和黨在中期選舉未能如願在全國捲起「紅色浪潮」,分析認為民主黨成功借助保障墮胎權立場,鞏固年輕及女性選民支持,抵銷通脹壓力對選情的影響。

今屆中期選舉除了爭奪國會控制權,多個州亦趁機就墮胎權舉行表決,其中作為搖擺州的密歇根,以55%支持通過修改州憲法,推翻逾90年前訂立的禁墮胎法。

最高法院今年6月推翻保障全國墮胎權的羅訴韋德案後,禁墮胎爭議在多個共和黨州分成為中期選舉的重點之一。

在深紅的肯塔基州,有過半選民投票反對全面禁止墮胎的法案,而民主黨票倉加州、佛蒙特州都大比數通過州內修憲,進一步確立墮胎權利。

分析認為墮胎權爭議對民主黨選情助力較預想更大,抵銷因為高通脹帶來的部分負面影響。

密歇根連同其他搖擺州,如威斯康星和賓夕法尼亞,高舉保障墮胎權旗號的民主黨人都成功當選州長,而馬里蘭和馬薩諸塞的州長之位,更成功由「紅」轉「藍」。

今屆票站調查結果一反歷年傳統,執掌白宮的民主黨意外地比對手共和黨搶得更多獨立選票,當中很多來自女性獨立選民。

分析亦指,18至25歲選民較為關注墮胎權,不過投票意向無充分反映於選前民調上,令外界高估了共和黨「紅色浪潮」的反撲規模。

