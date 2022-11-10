馬兆明得票暫落後殷嘉立 票數差距僅491票

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山 (三藩市）日落區的現任市議員馬兆明，選票暫時低於挑戰者殷嘉立（Joel Engardio），但是兩人的得票差距只有491票。

在日落區，挑戰現任市議員的殷嘉立，曾經幾次角逐第七區市議員，這次因為選區劃分，住家被劃入第四區，首次在日落區競選，目前以51.76%的得票領先，要是勝選，他將是日落區在2000年選區選舉開始之後，日落區首位非華裔市議員。

現任市議員馬兆明目前的得票率是48.24%。

第六區SOMA區，由市長委任的現任市議員麥德誠（Matt Dorsey）目前獲得55.22%的選票，最接近的對手Honey Mahogany，得票率是38.76%。

第八區Castro區，現任市議員孟達文（Rafael Mandelman）獲得77%的選票，預計將會勝選連任。

第十區灣景區，現任市議員和市議會主席華頌善（Shamann Walton）獲得70.16%的支持票，預計將會勝選連任。

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