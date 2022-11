馬兆明得票暫落後殷嘉立 票數差距僅491票

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山 (三藩市)日落區的現任市議員馬兆明,選票暫時低於挑戰者殷嘉立(Joel Engardio),但是兩人的得票差距只有491票。

在日落區,挑戰現任市議員的殷嘉立,曾經幾次角逐第七區市議員,這次因為選區劃分,住家被劃入第四區,首次在日落區競選,目前以51.76%的得票領先,要是勝選,他將是日落區在2000年選區選舉開始之後,日落區首位非華裔市議員。

現任市議員馬兆明目前的得票率是48.24%。

第六區SOMA區,由市長委任的現任市議員麥德誠(Matt Dorsey)目前獲得55.22%的選票,最接近的對手Honey Mahogany,得票率是38.76%。

第八區Castro區,現任市議員孟達文(Rafael Mandelman)獲得77%的選票,預計將會勝選連任。

第十區灣景區,現任市議員和市議會主席華頌善(Shamann Walton)獲得70.16%的支持票,預計將會勝選連任。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。