中美元首或於下周會面 拜登重申華府對台政策不變

【有線新聞】

中美領導人下周出席二十國集團峰會,美國總統拜登表示,若與中國國家主席習近平會面,一定會談及台灣問題,並強調不會退讓。在北京,中國外交部表示尚未確認兩人是否會面,正就此保持溝通。

拜登在中期選舉記者會上,被問到若與習近平會晤,會否向對方表明美國會協防台灣。

拜登強調在對台立場上,不會作出根本性讓步:「當我與習近平對話,我會討論各自劃出甚麼紅線、了解對方認為的中國關鍵國家利益、我所知的美國關鍵利益、以及兩者是否互相衝突、若有衝突如何解決及處理。美國對台政策始終不變,我肯定會談及中國,抱歉,台灣問題。」

拜登表示,還希望與習近平討論貿易及中俄關係,他亦會向對方表明,美國只是尋求與中國競爭,而非衝突。

拜登及習近平均已確認會出席下周印尼峇里召開的二十國集團峰會,白宮指正安排兩人會面,但尚未敲定。

在北京,中國外交部發言人亦未有證實習近平與拜登會在峇里會面,只表示中方重視美方提出兩人會晤的建議,雙方正保持溝通。

他又強調台灣問題是中國核心利益中的核心,敦促美方停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則。

(Copyright 2022 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。