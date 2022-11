拜登對民主黨候選人表現感滿意

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三召開記者會,聲稱對於今次中期選的初步結果,民主黨候選人的表現感到滿意,他強調今後兩年的施政方向不會改變。

拜登表示,今次中期選舉有破紀錄的投票率,證明了民主的重要,也是美國人民的驗證,他對於整個中期選舉過程感到樂觀和感覺良好,也滿意民主黨候選人的表現,共和黨人也並非一面倒勝出。

他指出,在餘下兩年的任期,施政方向不會有任何改變,特別是社會安全金和聯邦醫保Medicare,以及墮胎議題上,也將會與共和黨人合作,尋求妥協。

拜登說:「沒有因為他們剛發現我們做的事,他們了解更多我們做的事,就更支持我們。」

拜登又說,他不急於決定是否會競選連任,但他預期會在明年初作出決定。

拜登說:「何時宣布,如果我宣布,我想再次出來選,但我確信命運,最終這是個家庭決定,我想每個人都希望我出來選,但我們需要討論這問題,我不急於作出決定,無論在今天或明天,不似得好像我的前任者的做法。」

