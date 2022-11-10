拜登對民主黨候選人表現感滿意

November 10, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三召開記者會，聲稱對於今次中期選的初步結果，民主黨候選人的表現感到滿意，他強調今後兩年的施政方向不會改變。

拜登表示，今次中期選舉有破紀錄的投票率，證明了民主的重要，也是美國人民的驗證，他對於整個中期選舉過程感到樂觀和感覺良好，也滿意民主黨候選人的表現，共和黨人也並非一面倒勝出。

他指出，在餘下兩年的任期，施政方向不會有任何改變，特別是社會安全金和聯邦醫保Medicare，以及墮胎議題上，也將會與共和黨人合作，尋求妥協。

拜登說：「沒有因為他們剛發現我們做的事，他們了解更多我們做的事，就更支持我們。」

拜登又說，他不急於決定是否會競選連任，但他預期會在明年初作出決定。

拜登說：「何時宣布，如果我宣布，我想再次出來選，但我確信命運，最終這是個家庭決定，我想每個人都希望我出來選，但我們需要討論這問題，我不急於作出決定，無論在今天或明天，不似得好像我的前任者的做法。」

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