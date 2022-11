【KTSF】

風雨過後灣區轉冷,星期四及星期五清晨時分將會非常寒冷,國家氣象局對部分地區發出霜凍警示。

氣象局指出,星期三晚到星期四清晨,以及星期四晚至星期五清晨時分,北灣地區、東灣內陸地區、Santa Clara縣地區的氣溫將跌至華氏30多度,而星期五清晨將會最寒冷,Santa Rosa、Napa、Livermore和Gilroy的最低氣溫接近冰點。

Santa Clara縣星期四和星期五開放幾個圖書館作為避寒中心,其中包括Cupertino、Gilroy、Milpitas和Saratoga等圖書館。

