灣區多個縣市有多位華裔競選官職 最新點票結果公布

【KTSF 毛皓延報導】

灣區多個縣市有多位華裔競選官職,以下是最新的點票結果:

Millbrae今年首次採用分區選舉,所以只有雙數選區,根據最新點票結果,第二區市議員選舉,華裔李偉忠(Wayne Lee)得票41%,對手Angelina Cahalan得票59%。

第四區市議員方面,Maurice Goodman以八成得票率,大幅領先亞裔對手Bob Nguyen,他得票率只有二成。

南舊金山(南三藩市)財務長,華裔參選人盧嘉怡(Annie Lo)得票33%,競選連任的Frank Risso得票67%。

San Mateo縣第二區縣參事Charles Stone和另一位拉美裔參選人Noelia Corzo,兩人目前得票非常接近,Corzo稍微領先不到一個百分點,兩人得票只是相差86票。

東灣Union City市議員第三區有三人角逐,華裔參選人,共和黨的王耀明(Jeff Wang)得票49%,排名第一,領先其他兩位候選人。

南灣Mountain View市議員選舉,五人參選,選三席,中國移民張利(Li Zhang)目前得票率12%,目前排名第四。

至於東灣Contra Costa縣,Clayton市議員有四人參選,選兩席,華裔候選人Jeff Wan目前得票三成一,排第一。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。