灣區多個縣市有多位華裔競選官職 最新點票結果公布

【KTSF 毛皓延報導】

灣區多個縣市有多位華裔競選官職，以下是最新的點票結果：

Millbrae今年首次採用分區選舉，所以只有雙數選區，根據最新點票結果，第二區市議員選舉，華裔李偉忠（Wayne Lee）得票41%，對手Angelina Cahalan得票59%。

第四區市議員方面，Maurice Goodman以八成得票率，大幅領先亞裔對手Bob Nguyen，他得票率只有二成。

南舊金山（南三藩市）財務長，華裔參選人盧嘉怡（Annie Lo）得票33%，競選連任的Frank Risso得票67%。

San Mateo縣第二區縣參事Charles Stone和另一位拉美裔參選人Noelia Corzo，兩人目前得票非常接近，Corzo稍微領先不到一個百分點，兩人得票只是相差86票。

東灣Union City市議員第三區有三人角逐，華裔參選人，共和黨的王耀明（Jeff Wang）得票49%，排名第一，領先其他兩位候選人。

南灣Mountain View市議員選舉，五人參選，選三席，中國移民張利（Li Zhang）目前得票率12%，目前排名第四。

至於東灣Contra Costa縣，Clayton市議員有四人參選，選兩席，華裔候選人Jeff Wan目前得票三成一，排第一。

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