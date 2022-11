Alameda縣參選人及各提案最新點票結果

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參選人及各個提案的最新點票結果:

Alameda縣第三區縣參事,由兩位民主黨人譚蓮娜及Rebecca Kaplan競逐,根據目前的點票結果,譚蓮娜得票率為五成五,領先對手Rebecca Kaplan。

而Alameda縣地檢官的兩名候選人當中,Pamela Price以五成二得票率,暫時領先得票四成八的Terry Wiley,兩者票數相差約5000票。

至於在提案方面,奧克蘭(屋崙)聯合校區H提案建議徵收特別地稅,來聘請、吸引教師人才,需要三分之二支持票通過,目前結果支持佔七成七。

奧克蘭T提案建議向市內營收最高的商業徵收最多的商業稅,需要過半數支持票,目前的點票結果支持佔67%。

奧克蘭U提案建議發行8億5千萬元公債,來維修市內基建設施,和興建可負擔房屋,需要三分之二支持票,支持票暫時佔71%。

柏克萊市L提案建議發行6.5億元公債,來維修市內基建設施,和興建可負擔房屋,需要三分之二支持票,目前支持票只有56%。

