Alameda縣參選人及各提案最新點票結果

【KTSF 毛皓延報導】

東灣Alameda縣參選人及各個提案的最新點票結果：

Alameda縣第三區縣參事，由兩位民主黨人譚蓮娜及Rebecca Kaplan競逐，根據目前的點票結果，譚蓮娜得票率為五成五，領先對手Rebecca Kaplan。

而Alameda縣地檢官的兩名候選人當中，Pamela Price以五成二得票率，暫時領先得票四成八的Terry Wiley，兩者票數相差約5000票。

至於在提案方面，奧克蘭（屋崙）聯合校區H提案建議徵收特別地稅，來聘請、吸引教師人才，需要三分之二支持票通過，目前結果支持佔七成七。

奧克蘭T提案建議向市內營收最高的商業徵收最多的商業稅，需要過半數支持票，目前的點票結果支持佔67%。

奧克蘭U提案建議發行8億5千萬元公債，來維修市內基建設施，和興建可負擔房屋，需要三分之二支持票，支持票暫時佔71%。

柏克萊市L提案建議發行6.5億元公債，來維修市內基建設施，和興建可負擔房屋，需要三分之二支持票，目前支持票只有56%。

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