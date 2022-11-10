中半島101公路測試快線收費系統 車內不足三人使用快線將收罰單（視頻）

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位於中半島Redwood City和南舊金山（三藩市）之間的101號公路，最近開始測試快線的收費系統，當局表示，在這段測試期間，快線會以三人共乘車道運作，因此不足三個人的車輛，使用快線會收到罰單。

加州運輸部的網站資料指出，11月開始測試101號公路，介乎南舊金山380號公路與Redwood City之間南北行線的快線收費系統，最快明年初正式實施收費。

大巴士或是三人以上的車輛，以及電單車，在現階段測試期間，可使用這條行車線，測試時間是星期一至五上午5時至晚上8時。

San Mateo縣交通局（SamTrans）發言人指出，加州公路巡警會票控在測試期間駛進快線而不足三個人的車輛。

連接Santa Clara縣以及San Mateo縣的收費快線去年初開始啟用，使用收費快線的車輛必須要有FasTrak設備。

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