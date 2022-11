美國中期選舉開票初期共和黨形勢佔優惟不似預期

【有線新聞】

共和黨開票初期形勢佔優,眾議院共和黨領袖麥卡錫尚未取得過半議席已充滿信心,稱將重奪眾議院控制權,讓美國重回正軌。傳媒報道選舉結果不似共和黨人預期,未能一早鎖定勝局。

眾議院多個議席未塵埃落定之際,共和黨領袖麥卡錫已率先表態,指很有信心重奪眾議院控制權:「顯然我們將重奪眾議院,現在讓我告訴你,大家在外面等得很晚了,但是當你明天(周三)醒來,我們將會是多數黨,佩洛西將成為少數。美國人民已準備好,迎接帶來新方向的多數黨,將令美國重回正軌,共和黨將不負眾望。」

選前民調略為佔優的共和黨劍指參眾兩院,爭取在中期選舉「翻盤」。雖然開票初期已見優勢,但傳媒報道選情沒共和黨人預期般好,「紅色浪潮」亦沒有出現。

共和黨未能在選舉日當晚就鎖定勝局,而且在只需一個議席進帳就能有過半議席優勢的參議院,未能守住所有改選議席,選情陷入膠著。

參議院首個「翻盤」議席在賓夕法尼亞州,現任副州長費特曼替民主黨,從共和黨手中贏得這個搖擺州的重要一席。

他說非常感激支持者,會謙卑就任參議員:「我從沒預料把紅色州轉成藍色,但我們做了我們需要做的事。我們把賭注押在賓夕法尼亞人身上,你沒有讓我們失望。我對你們所有人的承諾,是我永遠不會讓你們失望。謝謝你,賓夕法尼亞,非常感謝。」

民主黨這次參議院改選議席較共和黨少,參議院改選約三分一,即35席當中21席原本屬於共和黨。

