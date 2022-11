【KTSF】

電動車品牌特斯拉(Tesla)宣布召回修理超過4萬台在2017到21年期間生產的Model S與Model X電動車,因為動力轉向輔助系統,可能在遇到顛簸或低窪地形時失效。

根據全國公路交通安全委員會週二公開的報告指出,特斯拉在十月份發布的一項固件更新,可能會造成部份車款在遇到顛簸或路坑時,出現動力轉向系統失效的情形,因此特斯拉決定主動召回修理40,168台在2017年至2021年期間出廠的Model S與Model X。

特斯拉表示,截至上週二,97%的召回車輛已經更新軟件,解決有關問題。

