舊金山第四區市參事選舉 馬兆明暫時落後對手殷嘉立

【KTSF】

舊金山(三藩市)第四區市參事選舉,也就是日落區的選情方面,根據舊金山選務處週二晚公布的的初步點票結果顯示,尋求連任的華裔市議員馬兆明(Gordon Mar),目前以48.24%的票數,暫時落後對手殷嘉立(Joel Engardio),殷嘉立初步點票結果得票率為51.76%。

在週二晚公布的點票結果,爭取連任的馬兆明以些微差距,暫時落後對手殷嘉立,兩人的競爭非常激烈。

受到選區重劃的影響,原先第七區靠近Lowell高中以及Stern Grove一帶的區域,這次選舉開始劃入第四區,候選人除了要競選連任的馬兆明,還有做了20年記者的殷嘉立。

殷嘉立的配偶是華裔,岳父來自台灣,這次他也全力搶攻華裔選票,他強調要市府更加有效的運作,關注基本問題,像是安全、住房及小商業等。

儘管投票日下起了雨,兩位候選人及其支持者和義工,一大早都在街頭做最後的催票。

馬兆明週二早上5點半就和約30名義工和支持者,冒雨在寒風中到日落區人流較多的街角和公車站,提醒大家投票支持他。

馬兆明表示,對競選充滿信心,他說對於過去四年在市府的工作感到自豪,不過為日落區而訂立的五項安全計劃,以及支持區內長者和學生的撥款和計劃都尚未完成,期望選舉過後繼續凝聚共識,建設社區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。