舊金山Potrero Hill新可負擔公寓預計2023年落成（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山Potrero Hill社區新建全數為可負擔房屋單位的公寓，預計在2023年落成。

位於舊金山Potrero Hill社區的Potrero Block B，上週正式動土，預計在2023年落成。

Potrero Block B將提供157個全新的住宅單位，全數為可負擔房屋單位，開放給地區收入中位數30至60%的家庭，其中117個單位保留給原本Potrero公屋的居民，其餘38個單位向新移入居民開放。

該建案也是市府在Potrero Hill社區的第二處可負擔房屋公寓。

市府與多個組織及社區人士組成的HOPE SF在Potrero Hill社區，計劃重建619個老舊公屋住宅單位，並增設一千個新住宅單位，向各收入層級的人士出租。

Potrero Block B是重建計劃的四個建案之一，也會是第二個落成的可負擔房屋公寓。

市府預計將在2024開放，第一批租戶入住Potrero Block B，目前有關機構還未接受申請，但是有興趣申請可負擔房屋住宅的人士，可以加入Potrero Block B的電子郵件通知名單，將收到第一手申請消息。

查詢更多資訊，請瀏覽：https://bridgehousing.com/properties/potrero-block-b/

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