普洛西受訪談丈夫遇襲案 稱事件影響其政治去向

November 9, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

(資料圖片 / NBC News / YouTube)

【KTSF 歐志洲報導】

針對國會眾議長普洛西丈夫在一個多星期前，在舊金山的住家被襲擊的事件，普洛西在和CNN的專訪中透露，華盛頓特區警察在清晨到她家報告的情況，和她丈夫目前的康復過程。

10月28日清晨，國會眾議長普洛西當時正在首都華盛頓的住家睡覺，回想起當時的情況，還可以從她的聲音中感覺到創傷。

普洛西說：「我在前一晚剛從舊金山來首都，然後，我聽見門鈴響，是清晨5點，我原以為是有人上錯門，但是門鈴又響，然後就是砰！砰！砰！我當時非常害怕，後來發現是首都特區警察。」

普洛西開始時，以為是自己的孩子或是孫子出事，因為丈夫Paul不會在那個時間出外。

Paul Pelosi在被入侵男子襲擊之後，被送到舊金山總醫院，顱骨骨折、右臂和手嚴重受傷，醫生表示，所幸沒有擊中大腦，要是擊中大腦，將可能致命。

Paul雖然現在已經出院，但是他們也了解康復過程會是漫長。

普洛西也透露，丈夫擔心事件也會對孩子和孫子們心靈上受到打擊，而和入侵者對峙的時候Paul的心理狀態，普洛西表示，還沒有和丈夫談及，因為擔心回想襲擊事件，會造成二次創傷。

普洛西表示，還沒有聽見Paul打911電話的錄音，但是知道Paul的那通電話救了自己。

普洛西也說，事件發生後收到民主黨和共和黨人的慰問，但是對一些共和黨人的反應，有些人甚至拿事件來開玩笑，感到受傷害。

普洛西表示，有人質疑美國的民主選舉結果煽風點火、拿暴力來開玩笑，這種行為必須停止。

普洛西說：「我認為應該給共和黨人喊話，要他們停止散播錯誤資訊，這是令到1月6日國會受衝擊事件的導火線，這也是現在我身上發生的事的起因

至於丈夫被襲擊的事件，會否在中期選舉之後影響普洛西的政治去向，特別要是民主黨失去眾議院的掌控。

記者問：「你的決定會否受到襲擊事件影響？」

普洛西說：「會的。」

記者問：「真的會嗎？」

普洛西說：「是的。」

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