普洛西受訪談丈夫遇襲案 稱事件影響其政治去向

【KTSF 歐志洲報導】

針對國會眾議長普洛西丈夫在一個多星期前,在舊金山的住家被襲擊的事件,普洛西在和CNN的專訪中透露,華盛頓特區警察在清晨到她家報告的情況,和她丈夫目前的康復過程。

10月28日清晨,國會眾議長普洛西當時正在首都華盛頓的住家睡覺,回想起當時的情況,還可以從她的聲音中感覺到創傷。

普洛西說:「我在前一晚剛從舊金山來首都,然後,我聽見門鈴響,是清晨5點,我原以為是有人上錯門,但是門鈴又響,然後就是砰!砰!砰!我當時非常害怕,後來發現是首都特區警察。」

普洛西開始時,以為是自己的孩子或是孫子出事,因為丈夫Paul不會在那個時間出外。

Paul Pelosi在被入侵男子襲擊之後,被送到舊金山總醫院,顱骨骨折、右臂和手嚴重受傷,醫生表示,所幸沒有擊中大腦,要是擊中大腦,將可能致命。

Paul雖然現在已經出院,但是他們也了解康復過程會是漫長。

普洛西也透露,丈夫擔心事件也會對孩子和孫子們心靈上受到打擊,而和入侵者對峙的時候Paul的心理狀態,普洛西表示,還沒有和丈夫談及,因為擔心回想襲擊事件,會造成二次創傷。

普洛西表示,還沒有聽見Paul打911電話的錄音,但是知道Paul的那通電話救了自己。

普洛西也說,事件發生後收到民主黨和共和黨人的慰問,但是對一些共和黨人的反應,有些人甚至拿事件來開玩笑,感到受傷害。

普洛西表示,有人質疑美國的民主選舉結果煽風點火、拿暴力來開玩笑,這種行為必須停止。

普洛西說:「我認為應該給共和黨人喊話,要他們停止散播錯誤資訊,這是令到1月6日國會受衝擊事件的導火線,這也是現在我身上發生的事的起因

至於丈夫被襲擊的事件,會否在中期選舉之後影響普洛西的政治去向,特別要是民主黨失去眾議院的掌控。

記者問:「你的決定會否受到襲擊事件影響?」

普洛西說:「會的。」

記者問:「真的會嗎?」

普洛西說:「是的。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。