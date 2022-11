奧克蘭市長選舉Loren Taylor領先 勵琪有望連任市議員

【KTSF】

奧克蘭市(屋崙)市長選舉以及代表華埠的第二區市議員選舉,最受到華裔社區關注,根據最新的點票結果,Loren Taylor在市長選舉的得票率,暫時領先其他對手。

市長選舉的部份,這次一共有十名候選人參選,包括兩名現任的市議員,身為老撾苗族後裔的盛桃(Sheng Thao),以及Taylor,另外還有一名華裔退伍軍人劉思遠(Peter Liu),根據最新的點票結果,Taylor暫時以34%得票領先,盛桃以29%緊追在後。

而當地華裔社區討論最激烈的,莫過於第二區的現任市議員勵琪(Nikki Bas)是否該連任的議題,目前點票初步結果,勵琪暫時以六成得票率領先對手哈羅德洛(Harold Lowe)。

代表奧克蘭華埠的第二區市議員是勵琪,她同時也是奧克蘭市議會主席,這次她爭取連任,卻在華裔社區出現兩極化的反應,有人支持,也有人激烈反對。

奧克蘭華埠商會主席陳錫澎就主張要勵琪下台,認為近期發生很多命案,她一向都不會到華埠做任何事。,又批評她帶領削減警力,令長者、商舖受到嚴重影響。

東灣台山同鄉會主席馬作林則肯定勵琪在各種公共安全等的挑戰上展現出領導能力,還說她是他所見過最關心華埠的市議員。

勵琪的對手是從事金融行業的非洲裔候選人Harold Lowe,他是一位財務計劃專業人士,並大量參與非牟利和社區監督組織。

