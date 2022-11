熱帶風暴Nicole向佛州進發 可能升級為颶風

【KTSF 張擎鳳報導】

一股罕見的季尾風暴即將吹襲佛羅里達州,許多人仍在努力從颶風Ian帶來的災難中恢復過來,預計熱帶風暴Nicole週三至週四在佛羅里達州東岸登陸前風力會增強,佛羅里達州州長宣布,多個縣進入緊急狀態。

熱帶風暴Nicole預計將增強為一級颶風,颶風Ian吹襲佛羅里達州造成過百人死亡的六週後,數以千計風災災民再次囤積物資,並準備好躲起來。

國家颶風中心代理副主任Michael Brennan說:「今天是做好準備的日子,確保准備好應急包,準備好災難用品,食物和水,確保油箱已滿,確保有藥物和處方藥,手頭有現金。」

佛羅里達州州長Ron Desantis已宣布,34個縣進入緊急狀態,風暴Nicole可能經過這些縣,應急官員警告會有強風暴雨、離岸流、海灘侵蝕,可能有水浸和風暴潮。

Volusia縣應急管理主任Jim Judge說:「風暴潮,加上滿月,加上潮漲,風暴潮漲2至5英尺,在某些位置可能為5英尺。」

電力公司也在準備、移除或切割已經被颶風Ian損壞的樹枝,官員說,樹枝通常是導致停電的最大因素。

Nicole在颶風季節的最後幾星期來臨,如果Nicole增加為一級颶風,那將是37年來首次有颶風在11月登陸美國。

