熱帶風暴Nicole向佛州進發 可能升級為颶風

【KTSF 張擎鳳報導】

一股罕見的季尾風暴即將吹襲佛羅里達州，許多人仍在努力從颶風Ian帶來的災難中恢復過來，預計熱帶風暴Nicole週三至週四在佛羅里達州東岸登陸前風力會增強，佛羅里達州州長宣布，多個縣進入緊急狀態。

熱帶風暴Nicole預計將增強為一級颶風，颶風Ian吹襲佛羅里達州造成過百人死亡的六週後，數以千計風災災民再次囤積物資，並準備好躲起來。

國家颶風中心代理副主任Michael Brennan說：「今天是做好準備的日子，確保准備好應急包，準備好災難用品，食物和水，確保油箱已滿，確保有藥物和處方藥，手頭有現金。」

佛羅里達州州長Ron Desantis已宣布，34個縣進入緊急狀態，風暴Nicole可能經過這些縣，應急官員警告會有強風暴雨、離岸流、海灘侵蝕，可能有水浸和風暴潮。

Volusia縣應急管理主任Jim Judge說：「風暴潮，加上滿月，加上潮漲，風暴潮漲2至5英尺，在某些位置可能為5英尺。」

電力公司也在準備、移除或切割已經被颶風Ian損壞的樹枝，官員說，樹枝通常是導致停電的最大因素。

Nicole在颶風季節的最後幾星期來臨，如果Nicole增加為一級颶風，那將是37年來首次有颶風在11月登陸美國。

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