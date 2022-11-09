美國中期選舉投票踴躍 選舉日前已收4,500萬份選票

November 9, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

(Maryland GovPics / CC BY 2.0)

【KTSF 張麗月報導】

當局預料，今次的投票非常踴躍，在投票日之前，當局已收到破紀錄超過4,500萬份選票。

有選民說，經濟是最關注的議題，也有選民認為，政府如何保護基本人權是最重要，一些公職候選人就去到投票站與選民打招呼。

今次中期選舉對兩黨來說非常重要。

阿肯色州州長Asa Hutchinson說：「參議院選情將會很接近，人人都要出來投票和參與，因為很重要。」

伊利諾伊州州長JB Pritzker說：「我的天啊！2022年相信是我們一生中最重要的選舉。」

現時共和黨在眾議院佔213席，共和黨只需要拿多5席，就可以控制眾議院。

參議院方面，兩黨的席位現時的比例是50對50，共和黨只需拿多1席，就可以控制參議院。

因此一些關鍵州份，特別是賓夕凡尼亞州、內華達州、喬治亞州和阿里桑那州的投票結果，將會決定國會未來兩年的權力佈局。

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