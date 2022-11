【有線新聞】

Facebook母公司Meta宣布裁員超過1萬1千人。

這次是Facebook成立18年來第一次大裁員,佔人手一成三,亦是今年科技公司最大規模裁員。

總裁朱克伯格向員工發信指是艱難決定,又說宏觀經濟疲弱、競爭加劇,廣告收益下跌,導致收入遠低於預期,考慮削減支出、延長凍結招聘,令Meta成為更精簡更高效的公司。Meta第三季成本和支出,同比增長近兩成至221億美元。

