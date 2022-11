聯邦I-bond 11月開始的新利率是6.89厘

【KTSF 張麗月報導】

由聯邦財政部發行的特別債券I-bond,11月開始的新利率是6.89厘。

I-bond債券11月開始的新利率是6.89厘,雖然比之前的9.62厘為低,但這個6.89厘仍然有吸引力,因為比起其他較保守的儲蓄賬戶或定期存款利息為高。

根據最新的通脹數據,今次是自1998年推出I-bond以來,第三大高的息口。

在上月底的10月28日,當投資者趕緊在限期前鎖定未來六個月I-bond的年利率在9.62厘時,I-bond的網上交易平台TreasuryDirect的交易量明顯增加,導致這個平台的交通流量受壓。

雖然有這些技術問題,TreasuryDirect在10月28日賣出破紀錄9.79億元的I-bond。

I-bond是得到美國政府支持是保本的投資,TreasuryDirect每年在5月和11月公佈新的利率。

