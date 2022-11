熱帶風暴Nicole增強為一級颶風 佛州嚴陣以待

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Nicole已經增強為一級颶風,預測將於當地午夜過後在佛羅里達州登陸,數以百萬計的人正在為這場罕見的的季尾颶風做準備。

佛羅里達州Volusia縣海灘安全辦公室,被颶風Nicole所帶來的海浪摧毀。

佛羅里達州再次準備迎接另一場毀滅性的颶風。

佛羅里達州緊急事務管理局局長Kevin Guthrie說:「我敦促所有佛羅里達州居民,待在安全的建築物內,遠離海岸線。」

預測颶風Nicole會在當地午夜過後,在佛羅里達州東岸登陸,這將是37年來,第一次有颶風於11月登陸美國。

佛羅里達州州長Ron DeSantis說:「最近的移動路徑顯示,它將在Martin縣登陸。」

該地區正在從颶風Ian帶來的破壞中恢復過來,現在又面臨更多的威脅,可能會有龍捲風,以及大範圍的停電。

DeSantis說:「最大的擔憂是Nicole帶來的強風,但我們也預計會看到一些大雨,在某些地區可能會出現洪水暴發,和3到5英尺的風暴潮。」

幾個縣已經收到疏散令,一些機場停運,預計週四總共23個校區會停課,官員敦促所有佛羅里達州居民採取預防措施。

