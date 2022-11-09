熱帶風暴Nicole增強為一級颶風 佛州嚴陣以待

November 9, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注

(NOAA NWS National Hurricane Center)

【KTSF 張擎鳳報導】

熱帶風暴Nicole已經增強為一級颶風，預測將於當地午夜過後在佛羅里達州登陸，數以百萬計的人正在為這場罕見的的季尾颶風做準備。

佛羅里達州Volusia縣海灘安全辦公室，被颶風Nicole所帶來的海浪摧毀。

佛羅里達州再次準備迎接另一場毀滅性的颶風。

佛羅里達州緊急事務管理局局長Kevin Guthrie說：「我敦促所有佛羅里達州居民，待在安全的建築物內，遠離海岸線。」

預測颶風Nicole會在當地午夜過後，在佛羅里達州東岸登陸，這將是37年來，第一次有颶風於11月登陸美國。

佛羅里達州州長Ron DeSantis說：「最近的移動路徑顯示，它將在Martin縣登陸。」

該地區正在從颶風Ian帶來的破壞中恢復過來，現在又面臨更多的威脅，可能會有龍捲風，以及大範圍的停電。

DeSantis說：「最大的擔憂是Nicole帶來的強風，但我們也預計會看到一些大雨，在某些地區可能會出現洪水暴發，和3到5英尺的風暴潮。」

幾個縣已經收到疏散令，一些機場停運，預計週四總共23個校區會停課，官員敦促所有佛羅里達州居民採取預防措施。

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