史丹福學者表示胃癌在亞裔社區較為常見（視頻）

11月是胃癌宣傳月,美國每年有2.7萬人被診斷患有胃癌,而胃癌是全球癌症死亡的第三大原因,史丹福亞洲健康研究與教育中心表示,胃癌在亞裔社區裡較為常見。

胃癌早期通常沒有什麼明顯的症狀,患者如果等到身體出現疼痛,之後再去做檢查,基本上病情就已經到達晚期。

史丹福亞洲健康研究與教育中心(CARE)在上星期舉辦一連兩日的2022年胃癌峰會,史丹福亞洲健康研究與教育中心戰略總監周華華(Joo Ha Hwang)指,亞裔是胃癌的高危人群,胃癌在白種人身上鮮有出現,但是在亞裔社區裡卻很常見。

周華華說:「我們認為,尤其是華裔美國人,患胃癌的風險較高,原因與幽門螺旋菌感染有關,幽門螺旋菌是一種非常常見的感染,會感染胃部,大多數人不知道自己感染了,因為通常並無症狀,在很多人都在很年幼時感染,我們不作測試,因為沒有症狀,然後在20至30年後,它會一直損害胃的內壁,然後增加患胃癌的風險。」

幽門螺旋菌是生存於胃部及十二指腸內的細菌,甚至可存活於胃酸,會刺激胃酸分泌損害胃壁,繼而引致潰瘍,患者會長期感到胃痛,亦可能出現胃酸倒流的症狀。

周華華表示,中國在過去的幽門螺旋菌感染率接近80%,雖然現在正在下降,但華裔感染該種細菌的問題仍然非常高,他建議身在美國的亞裔,如果有家族病史的話,可以有意識地要求醫生為自己做檢查。

他指出,如果出現腹部疼痛,經常嘔吐,血檢結果不正常,特別是40歲以上的居民,可以直接要求醫生為自己做胃癌檢查。

周華華指,希望國家可以採取保護少數族裔的胃癌防禦計畫。

近年來,史丹福亞洲健康研究與教育中心一直努力提高各界對亞裔胃癌高風險的認識,尤其是政界人士,加州眾議員趙美心(Judy Chu)在峰會上就分享她一位好朋友,San Gabriel市首位亞裔市長梅志堅(Chi Mui)的故事,他40多歲的時間,捐血時發現自己患有B型肝炎,兩年後已經變成了肝癌,趙美心指,肝炎可以通過疫苗預防,也可以治療,但3分之2人甚至不知道自己感染B型肝炎。

許多人直到出現肝癌,或肝病的症狀時才意識到情況。

趙美心說:「早期發現胃癌,對亞太裔來說同樣是個挑戰,所以在國會,我和亞太裔黨團的同事們以此為任務,將向外提高人們對這種疾病的認識,並增加對檢測和疫苗的資金。」

趙美心表示,在肝炎方面已經開始取得進展,例如為CDC疾控中心增加聯邦資金等,她相信日後也可以針對胃癌做同樣的事情。

