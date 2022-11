選舉日雖下雨 無阻舊金山華埠市民到票站投票（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週二是選舉日,票站在早上7時已經開放,市民冒著雨到票站投票,有選民指,投票是作為美國公民其中一個最重要的義務,帶大家去看看舊金山(三藩市)華埠的票站情況。

舊金山華埠建民中心的票站早上下著雨,仍然有不少市民來投票,有市民表示,來不及郵寄選票,所以最後一天才把選票交到票站。

市民彭女士說:「投票是我們的權利,當然要投票,(你今次選舉最關心的議題是甚麼?)選州長和很多個提案,就是反對M提案和O提案。」

另外有市民指出,十分關注舊金山的無家可歸者問題。

市民Colton Mathis說:「我剛剛搬過來舊金山,我想嘗試作出改變,將舊金山回復至往日的境況。」

市民Carl Anderson說:「(為什麼你等到今天才投票?)因為我喜歡親身投票,我認為這最能夠確保選票有效。」

而位於舊金山市府大樓的投票中心,中午時分坐滿了正填選票的市民,舊金山選務處發言人李懿莊表示,今年的中期選舉,截至上午,舊金山總共收回15萬份的郵寄選票,投票率大約三成,與2018年中期選舉的同一時段相比,週二投票率多2個百分點。

舊金山選務處發言人李懿莊說:「因為2018年的那時,那次的加州中期選舉,當時是未實施全民郵寄選票,當時在選舉日的早上同一個時間,我們是收到13萬8千份選票。」

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

