選舉日雖下雨 無阻舊金山華埠市民到票站投票（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

週二是選舉日，票站在早上7時已經開放，市民冒著雨到票站投票，有選民指，投票是作為美國公民其中一個最重要的義務，帶大家去看看舊金山（三藩市）華埠的票站情況。

舊金山華埠建民中心的票站早上下著雨，仍然有不少市民來投票，有市民表示，來不及郵寄選票，所以最後一天才把選票交到票站。

市民彭女士說：「投票是我們的權利，當然要投票，（你今次選舉最關心的議題是甚麼？）選州長和很多個提案，就是反對M提案和O提案。」

另外有市民指出，十分關注舊金山的無家可歸者問題。

市民Colton Mathis說：「我剛剛搬過來舊金山，我想嘗試作出改變，將舊金山回復至往日的境況。」

市民Carl Anderson說：「（為什麼你等到今天才投票？）因為我喜歡親身投票，我認為這最能夠確保選票有效。」

而位於舊金山市府大樓的投票中心，中午時分坐滿了正填選票的市民，舊金山選務處發言人李懿莊表示，今年的中期選舉，截至上午，舊金山總共收回15萬份的郵寄選票，投票率大約三成，與2018年中期選舉的同一時段相比，週二投票率多2個百分點。

舊金山選務處發言人李懿莊說：「因為2018年的那時，那次的加州中期選舉，當時是未實施全民郵寄選票，當時在選舉日的早上同一個時間，我們是收到13萬8千份選票。」

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