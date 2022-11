【KTSF 毛皓延報導】

灣區受一股風暴影響,由週末至週二連日有雨,國家氣象局預測,週二過後雨勢會轉弱,但冷鋒過後氣溫會急降。

在過去幾天,灣區廣泛地區下雨及刮強風,根據國家氣象局,週一晚到週二早上,南灣Milpitas及Los Gatos分別錄得1.46及1.72吋降雨量,舊金山(三藩市)錄得0.68吋,東灣Fremont錄得1.79吋,灣區降雨量最高的地區更一度達到2.5吋。

週末至今,南灣、中半島、及東灣多個城市,都廣泛錄得約1.5吋降雨量。

國家氣象局預測,週二之後雨勢會轉弱,週三將會大致天晴。

但冷鋒過後,預測週四到週末氣溫下降,屆時舊金山的氣溫將會不超過華氏60度,最低氣溫則介乎於46、47度左右,南灣聖荷西的氣溫就介乎40至60度左右。

