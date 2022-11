加州7項提案有初步點票結果 哪一項提案大比數通過

【KTSF】

週二舉行的選舉,加州共有7項提案讓選民做決定。

截至週三清晨5時,已點算四成選票的的初步結果:

加州1號提案

建議修改加州憲法,將個人基本權利明確包含生殖自由、保護個人選擇墮胎以及避孕或否的權利

贊成票佔 65.71%

反對票佔 34.29%

加州26號提案

允許在賽馬場和印地安部落賭場,經營親身下注的運動賭博

贊成票佔 30.48%

反對票佔 69.52%

加州27號提案

建議允許在印第安部落土地以外的地方經營網上運動賭博,所得稅收用於規管開支、無家可歸者計畫,及其他沒有分紅權的部落

贊成票佔 16.51%

反對票佔 83.49%

加州28號提案

建議對所有加州K-12年級的公立學校額外增加藝術和音樂教育的經費

贊成票佔 61.88%

反對票佔 38.12%

加州29號提案

建議修改法例,在洗腎診所要求持有執照的醫療專業人士在場,並確立州政府的其他要求

贊成票佔 30.49%

反對票佔 69.51%

加州30號提案

對個人收入超過兩百萬的人士徵稅,提供撥款給能夠降低空氣污染和預防山火的計畫

贊成票佔 41.31%

反對票佔 58.69%

加州31號提案

針對2020年的一項禁止零售販賣特定味道煙草製品的法律進行公投

贊成票佔 63.01%

反對票佔 36.99%

