加州7項提案有初步點票結果 哪一項提案大比數通過

【KTSF】
週二舉行的選舉，加州共有7項提案讓選民做決定。
截至週三清晨5時，已點算四成選票的的初步結果：
加州1號提案
建議修改加州憲法，將個人基本權利明確包含生殖自由、保護個人選擇墮胎以及避孕或否的權利
贊成票佔 65.71%
反對票佔 34.29%
加州26號提案
允許在賽馬場和印地安部落賭場，經營親身下注的運動賭博
贊成票佔 30.48%
反對票佔 69.52%
加州27號提案
建議允許在印第安部落土地以外的地方經營網上運動賭博，所得稅收用於規管開支、無家可歸者計畫，及其他沒有分紅權的部落
贊成票佔 16.51%
反對票佔 83.49%
加州28號提案
建議對所有加州K-12年級的公立學校額外增加藝術和音樂教育的經費
贊成票佔 61.88%
反對票佔 38.12%
加州29號提案
建議修改法例，在洗腎診所要求持有執照的醫療專業人士在場，並確立州政府的其他要求
贊成票佔 30.49%
反對票佔 69.51%
加州30號提案
對個人收入超過兩百萬的人士徵稅，提供撥款給能夠降低空氣污染和預防山火的計畫
贊成票佔 41.31%
反對票佔 58.69%
加州31號提案
針對2020年的一項禁止零售販賣特定味道煙草製品的法律進行公投
贊成票佔 63.01%
反對票佔 36.99%
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