【KTSF 萬若全報導】

加州第十選區參議員選戰激烈,Fremont市長高敘加(Lily Mei)和對手票數相當接近。

截至週三早上9時44分的點票結果,高敘加以50.7%的得票率領先對手Aisha Wahab,後者是阿富汗裔的現任Hayward市議員,其得票率目前是49.3%,二人的得票率差距不足1%。

民主黨的高敘加這場選戰非常艱苦,對手花大錢在主流媒體買廣告,就連加州民主黨團及工會都支持她的對手。

週二晚的開票之夜,除了支持者外,據了解由於保安因素,高敘加沒有邀請媒體採訪。

第十選區範圍橫跨Alameda縣和Santa Clara縣。

