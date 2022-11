普田盟友普里哥津首次承認介入美國選舉

【KTSF 朱慧琪報導】

在美國國會中期選舉前夕,俄羅斯總統普田的主要盟友,又是他的私人僱傭兵團華格納的大老闆普里哥津,在俄國社交媒體上首次承認有介入美國選舉,白宮與國務院都予以譴責。

白宮發言人Karine Jean Pierre指,眾所周知,普里哥津及相關實體,影響世界各地的選舉,美國英國與歐盟都制裁他,美國也都知道俄國有人一直努力散播旨在破壞民主,製造分化的言論,美國政府會協力捍衛選舉安全,守護選舉基礎設施,包括打擊外國敵對勢力的假資訊。

國務院發言人Ned Price則指出,對普里哥津的行徑並不感到驚訝,他坦承事實,反映他在普田包庇下肆無忌憚的行事,美國自2018年就制裁他,雖然普里哥津並無說明他干預哪一次的美國大選。

但在此以前俄羅斯一直被認為積極介入2016年的總統選舉,暗助特朗普,當年俄羅斯黑客入侵民主黨國會競選委員會,及希拉莉克林頓的競選總部電腦,也被指試圖入侵選民數據庫。

美國政府一度起訴普里哥津及他的公司,但他同俄國政府一直都堅決否認介入美國選舉,但週一他透過他的公司,在俄國社交媒體上承認俄國過去、現在有介入美國大選,將來也會繼續介入,用俄國的方式,小心、準確好似施行手術一樣,他並形容在他們「有所針對的行動中,一次移除腎臟與肝臟」。

