南舊金山市議會討論是否規定新建築完全電氣化（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

南舊金山市議會正在討論,是否將更進一步落實減少排放,也就是新的建築將完全電氣化。

上星期,南舊金山市議會討論新的住宅和商業建築完全電氣化,以及要求電動汽車充電站的選項,新建築電氣化的選項範圍,從滿足最低能源規範,到具有高能源性能的全電動。

但討論到將現有住宅轉成電器化,有議員提出可能對低收入居民產生影響的疑慮,因為使用瓦斯比電便宜,如果要求轉換成電力,將會對這些人造成經濟負擔。

去年10月,市議會通過更新氣候行動計劃,制定了減少溫室氣體排放的戰略,減少建築物排放的兩個主要方法是電氣化和提高能源效率,最終目標是全市電氣化,市議會也在尋找方法,如何將對屋主的財政負擔減至最小。

有議員指出,回扣或是報銷計畫並不容易取得。

但也有議員反駁,認為加速全電氣化,最終將會替居民省錢,因為如果越多人採電氣化,天然氣最後將會漲價。

對於現有建築電氣化,市府正在研究四種方法,第一,在特定的年限終止所有天然氣;第二,要求房屋賣家必須透露,家中那些電器還是使用天然氣;第三,所謂的燃盡條例,允許繼續使用天然氣設備,直到其使用壽命結束;第四,對保留燃煤氣的建築收取替代費。

