舊金山聯合校區多次發錯工資 校區總監回應事件（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)聯合校區老師工資數額不對,甚至都拿不到工資的事件持續10個多月,舊金山聯合校區校區總監和教育委員會主席週一召開記者會回應事件,表示不能即時解決問題。

舊金山聯合校區的教職員本月初再次在校區總部辦公室門口舉牌抗議,校區工資系統長期發錯工資和拖欠工資在今年已有好幾次,因同樣原因而發起的集會抗議。

事緣今年1月份,聯合校區花1400萬引入EMPower線上工資系統,但工資結算系統竟然問題百出,令老師們的工資都少發甚至漏發,以及影響醫療保險等。

舊金山聯合校區總監Matt Wayne在記者會上宣布事件為緊急狀態,他指接近一年的工資系統問題,導致了廣泛的財務困難和教師離職,而最近聯合校區董事會已聘請安邁企業顧問公司(Alvarez & Marsal)作為第三方顧問,去查證故障原因。

Wayne說:「今日立即生效,我正啟動一個指揮中心,充份專注於解決Empower SF工資系統的緊急情況,這個指揮中心將是約60人團隊,由校區職員、Alvarez & marsal職員,和臨時工資單專家組成。」

校區總監Wayne表示,該中心將由校區幕僚長Marin Trujillo指揮,並每日向校區總監提交報告。

Wayne又指,曾考慮完全放棄EMPowerSF,但諮詢公司建議採取糾正措施,分配更多資源來調查問題。

舊金山教育委員會主席林謙悅(Jenny Lam)表示,即使是這種「緊急狀態」,也不會導致所有相關一方可以迅速解決問題,她指承認一個殘酷的事實,就是修復需要時間,但她承諾將繼續對事態進展,保持透明和開放。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。